Regulament pentru titlul de "Cetatean de Onoare al Comunei Porumbacu de Jos"

De la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an, comuna Porumbacu de Jos are un regulament propriu pentru acordarea titlului de "Cetatean de Onoare".Documentul a fost aprobat in sedinta ordinara a deliberativului local, la initiativa consilierilor locali Dorina Udroiu si Dorel Vulcu."Conferirea titlului de *Cetatean de Onoare* este stipulata atat in Statutul comunei Porumbacu de Jos, cat si in Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Porumbacu de Jos, precum si