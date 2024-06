Reguli mai stricte pentru o cunoscuta platforma de vanzari online

Comisia Europeana a decis vinerea trecuta, in baza Regulamentului pentru serviciile digitale (RSD), includerea platformei de cumparaturi online Temu, extrem de populara si in randul romanilor, in categoria platformelor online foarte mari.Ca urmare a acestei decizii, pana la sfarsitul lunii septembrie a acestui an, Temu va trebui sa respecte cele mai stricte norme in domeniul RSD, precum obligatia de a evalua si de a atenua in mod corespunzator orice riscuri sistemice care decurg din ... citește toată știrea