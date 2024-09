Reguli noi de la 1 octombrie pentru elevii care calatoresc cu trenul

Elevii care beneficiaza de facilitatile acordate de stat pentru calatoriile cu trenul trebuie sa stie ca incepand cu 1 octombrie sunt nevoiti sa prezinte documente vizate pentru noul an scolar.In luna septembrie elevii navetisti pot prezenta carnetul de elev vizat pentru anul 2023-2024, insa in cazul celor care au incheiat ciclul de invatamant facilitatile au fost valabile doar pana in 9 septembrie.Potrivit unui anunt al CFR Calatori, "In contextul pregatirilor legate de inceputul de an ... citește toată știrea