Reguli pentru acordarea lemnului de foc din fondul forestier al comunei, la Racovita

Prima hotarare adoptata in acest an de Consiliul Local Racovita este cea referitoare la modalitatea de acordare a lemnului de foc pentru populatia comunei.Prevederile hotararii sunt deja puse in aplicare, astfel ca cetatenii pot incepe parcurgerea tuturor etapelor stabilite de deliberativul local pentru a putea beneficia de material lemnos pentru incalzirea locuintelor din fondul forestier al comunei.Achitarea impozitelor si taxelor locale aduce avantaje pentru acordarea lemnului de ... citește toată știrea