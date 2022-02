Reparatiile in cartierul Strand - crestere cu aproape 4 milioane lei fata de estimarea initiala

Lucrarile de reparatii in cartierul Strand din Sibiu sunt estimate la 52,9 milioane lei, cu aproape 4 milioane lei mai mult fata de estimarea initiala, din anul 2019, cand Consiliul Local Sibiu a aprobat indicatori tehnico-economici in valoare de 48,7 milioane lei.Consilierii locali vor vota, in sedinta din 24 februarie, un proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobati prin Hotararea nr. 262/2019, a Consiliului Local al municipiului Sibiu, pentru ... citeste toata stirea