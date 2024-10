"Restaurarea - o poveste ascunsa in vitrina" - simpozion la Brukenthal

Muzeul National Brukenthal, prin Laboratorul de Restaurare, organizeaza on-line,joi, Simpozionul National "Restaurarea - o poveste ascunsa in vitrina".Simpozionul isi propune sa ofere cadrul adecvat pentru prezentarea celor mai recente cercetari stiintifice in domeniul restaurarii/conservarii obiectelor de patrimoniu din ceramica si metal. Vor fi dezbatute mai multe teme printre care: restaurarea unui coif grecesc din bronz; restaurarea unui colan de bronz din Epoca fierului descoperit in ... citește toată știrea