In perioada 6-9 iulie va avea loc Turul Ciclist al Sibiului, ed. a XIII-a, o competitie care se va desfasura in municipiul si judetul Sibiu pe un traseu de aproximativ 660 km. Pentru ca startul si finish-ul anumitor etape vor avea loc in centrul istoric al Sibiului, organizatorii au solicitat mai multe restrictii de circulatie de scurta durata.Astfel, pentru buna desfasurare si siguranta participantilor, Comisia de Circulatie, intrunita la Primaria Sibiu, a aprobat o serie de restrictii in ... citeste toata stirea