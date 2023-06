Festivalul International de Teatru de la Sibiu, cel mai amplu eveniment al orasului, va avea loc anul acesta in perioada 23 iunie - 2 iulie. Pentru buna desfasurare a acestuia vor fi necesare si anumite restrictii de circulatie si inchideri ale unor parcari din zona centrala. In acest sens, Comisia de Circulatie a aprobat urmatoarele restrictii:Inchideri de circulatie:In zilele de 23 iunie si 2 iulie, in intervalul orar 23.00 - 00.15 se restrictioneaza traficul pe b-dul Corneliu Coposu, ... citeste toata stirea