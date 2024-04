Restrictii in traficul din Sibiu, pentru procesiunile de Pasti. Cand si unde se inchide circulatia

In perioada sarbatorilor pascale, la bisericile ortodoxe din oras vor avea loc procesiunile religioase specifice. Pentru buna desfasurare a acestora, la solicitarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane din Sibiu, Comisia de sistematizare a circulatiei a aprobat urmatoarele restrictii de circulatie: Vineri, 3 mai, in intervalul 19.30-20.30, timp de 15 minute, se va restrictiona circulatia pe strazile Ludos, Iazului, Poiana, in zona Bisericii din Valea Aurie, pentru procesiunea de inconjurare a ... citește toată știrea