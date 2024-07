Restrictiile de circulatie cu ocazia Turului Ciclist al Sibiului, in perioada 6-9 iulie

In vederea bunei desfasurari a etapei I si a concursului Paltinis Challenge, in ziua de sambata, 6 iulie, se vor institui urmatoarele restrictii de circulatie in municipiul Sibiu si statiunea Paltinis:* in municipiul Sibiu circulatia autovehiculelor va fi oprita pe Calea Dumbravii, dela iesire din municipiul Sibiu spre Rasinari intre orele 08:30-10:45, cu exceptia autobuzelorTURSIB;* in statiunea Paltinis se inchide circulatia autovehiculelor, intre orele 9:00-18:00 peDrumul Vechi, de ... citește toată știrea