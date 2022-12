Revelion 2023 in Piata Mare: Irina Rimes, DOMINO si FunkyDrop

Sibienii si turistii care vor petrece Revelionul 2023 in Piata Mare din Sibiu se vor distra alaturi de Irina Rimes, DOMINO si FunkyDrop.Asociatia Events for Toursim, organizatoarea Targului de Craciun din Sibiu, a anunta faptul ca va organiza petrecerea de anul acesta de Revelion."Trecem in 2023 impreuna, la Sibiu, la cea mai faina petrecere de Revelion! Artistii care urca anul acesta pe scena din Piata Mare sunt Irina Rimes, DOMINO si DJ FunkyDrop iar noi am inceput deja sa numaram cate ... citeste toata stirea