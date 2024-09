Revolta pe strada Spartacus din cauza schimbarii denumirii: "Nu ne-a intrebat nimeni nimic!"

Initiativa municipalitatii de a schimba denumirea strazii Spartacus in Dr. Carl Wolff i-a nemultumit pe sibienii care locuiesc aici. Oamenii spun ca nu au fost consultati in legatura cu posibila schimbare si ca nici nu vor sa auda de acest lucru. Pe langa faptul ca invoca obisnuinta formata in ani cu privire la denumirea strazii, locuitorii de pe Spartacus sunt ingroziti la gandul ca vor avea foarte mult de umblat pentru schimbarea tuturor documentelor. Singura solutie pe care o mai au la ... citește toată știrea