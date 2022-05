Roman incatusat pe aeroport, cand tocmai se intorcea in tara

Captura a fost facuta pe Aeroportul International Sibiu, luni dupa-amiaza, 30 mai. Unui pasager care tocmai se intorsese in tara i s-au pus catusele in terminalul Sosiri. Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Politiei Judetene Sibiu, pasagerul era dat in urmarire generala, in urma unei condamnari. Operatiunea s-a derulat in jurul orei 14:30, cand politistii din cadrul Postului de Trecere a Frontierei Aeroport Sibiu l-au depistat in terminalul de Sosiri pe clujeanul de 58 de ani, pe ... citeste toata stirea