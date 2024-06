Romanii au bani: cheltuie cu aproape o treime mai mult pentru servicii de streaming video la cerere

Conform unui studiu Deloitte Digital Media Trends 2024, cheltuielile medii lunare cu platformele de streaming video la cerere (streaming video on demand - SVOD) au crescut in Romania cu aproape 30% fata de anul trecut, de la 48 la 61 de dolari, transmite un comunicat Deloitte sosit pe adresa redactiei. Suma mentionata acopera in medie patru abonamente, potrivit studiului.Costurile lunare variaza puternic de la o generatie la alta, generatia "Millennials" (cei nascuti intre 1991 si 1996) avand ... citește toată știrea