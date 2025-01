Ronaldo Deaconu n-a mai ucat in avionul de Antalya. Mijlocasul a reziliat cu FC Hermannstadt

La numai o jumatate de an de cand a semnat cu FC Hermannstadt, jucatorul a ajuns la o intelegere amiabila cu cei din conducerea clubului pentru a rezilia contractul. Jucatorul era nemultumit ca a fost folosit tot mai putin in ultima vreme de antrenorul Marius Maldarasanu si isi doreste sa-si incerce norocul in alta vreme."Cu putin timp in urma, AFC Hermannstadt si fotbalistul Ronaldo Deaconu au reziliat de comun acord intelegerea contractuala. Multumim, Ronny! Mult succes in viitoarele ... citește toată știrea