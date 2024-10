Roxana Condurache, Lia Sinchevici, Daniel Nuta, Razvan Fodor vin sa se intalneasca cu sibienii

Cu ocazia lansarii comediei "Retreat Vama Veche" actorii din distributia lungmetrajului regizat de Petre Nastase si distribuit de Vertical Entertainment, ajung in Sibiu in data de 28.10.2024, la Cine Gold, ora 20,00."Dupa un an si o vara de la primul Motor, iata ca filmul Retreat Vama Veche aduce in luminile de cinema o comedie ca o terapie, revelatii, nostalgii si doruri de vremuri bune oamenilor din toata tara. Va asteptam in cinematografe, acolo unde filmul se vede, se aude si se simte cel ... citește toată știrea