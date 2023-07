Astazi, in jurul orei 11:30, politistii Biroului Rutier au intervenit la un accident de circulatie produs pe Calea Surii Mari din municipiul Sibiu.Din primele investigatii efectuate a rezultat faptul ca, in timp ce conducea un autoturism dinspre Sura Mare, un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Rosia, a virat la stanga in intersectia cu strada Caprioarelor si a acrosat un biciclist care circula din sens opus, pe pista destinata biciclistilor.Biciclistul, un tanar in varsta de 25 de ... citeste toata stirea