S-a convocat "adunarea generala" a fiilor satului, la Sebesu de Sus

Fiii satului Sebesu de Sus sunt convocati la "adunarea generala", duminica, 17 iulie. Fie ca sunt inca locuitori ai satului, ca sunt asezati in alte zone ale tarii sau ca au preferat sa-si faca un rost pe ale meleaguri ale lumii, sebesenii sunt asteptati, cu mic - cu mare, la sarbatoarea lor, a celor ale caror radacini sunt adanc infipte in glia de pe malurile Vaii Moasei, de la poalele Varfului Suru. Sarbatoarea Fiii Satului Sebesu de Sus organizata in acest an se va desfasura sub genericul ... citeste toata stirea