S-a decis care va fi ordinea la conducerea sedintelor Consiliului Local Avrig

Consilierii locali avrigeni stiu deja cand le va veni randul sa conduca sedintele deliberativului local, pana in luna martie a anului 2026.Recent, cu prilejul desfasurarii primei sedinte de lucru a noii formule a Consiliului Local al orasului Avrig, rezultata in urma alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din 9 iunie, s-a adoptat hotararea referitoare la stabilirea ordinii consilierilor locali care vor avea calitatea de presedinte in cadrul sedintelor de lucru ce se vor