S-a deschis "Terasa cu Flori", singurul cinema in aer liber din Sibiu. Cat costa un bilet la film

De aproape o saptamana cunoscuta "Terasa cu Flori" a Centrului Cultural "Ion Besoiu" Sibiu a fost deschisa pentru vizionarea filmelor, aflarea noutatilor cinematografice si petrecerea unor seri de vara alaturi de familie si prieteni intr-un loc deosebit.Terasa are o capacitate de 80 de locuri, iar numarul participantilor la proiectii difera de la o zi la alta, in functie de tipul filmului sau de vreme: "In prima saptamana de la deschidere am avut o medie de 45 de persoane/film", ne-a spus