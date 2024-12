S-a finalizat renumararea voturilor din Sibiu pentru prezidentiale: cine a pierdut, cine a castigat

Renumararea voturilor de la alegerile prezidentiale din 24 noiembrie s-a incheiat si in Sibiu. In urma procesului de renumarare, nu se modifica semnificativ situatia, fiind vorba despre cateva voturi. Astfel, Calin Georgescu are mai putin cu 21 de voturi, Elena-Valerica Lasconi cu 9 voturi mai putin, George-Nicolae Simion cu un vot mai mult, Ion-Marcel Ciolacu cu 8 voturi mai putin, Nicolae-Ionel Ciuca are un vot in plus, iar Hunor Kelemen cu 2 voturi mai mult.In comunicatul BEJ se arata: ... citește toată știrea