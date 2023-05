Nu e prima oara cand semnalarile "mici" aparute in presa, despre mici nereguli din oras, isi gasesc rezolvarea. Asta este, uneori, una dintre satisfactiile muncii de jurnalist, ca mai ajuti la ajustarea anumitor nereguli din comunitate. Uite, in articolul "Cu capu-n gardul viu, pe Dimitrie Cantemir" (vezi aici "https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/cu-capu-n-gardul-viu-pe-dimitrie-cantemir-170043.html) semnalam, via fotografiile unui cititor, ca accesul pietonal pe o portiune de trotuar de pe ... citeste toata stirea