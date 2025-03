S-a spart gheata in judet: AUR ajunge in conducerea Primariei Gura Riului

Dupa aproape patru luni de negocieri si tatonari in Consiliul Local Gura Riului s-a reusit votarea viceprimarului comunei. Odata cu aceasta desemnare se consemneaza si o premiera in judetul Sibiu, un reprezentant AUR in conducerea unei primarii.Astfel, Costel Sasu (AUR) va fi viceprimarul comunei Gura Riului si va face echipa cu primarul Ioan Toma Zav, independentul care a castigat alegerile din 9 iunie."Primaria Gura Raului are un nou viceprimar in persoana domnului Costel Sasu, viceprimar ... citește toată știrea