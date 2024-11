S-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al orasului Avrig

In cadrul primei sedinte de lucru a Consiliului Local al orasului Avrig, desfasurata dupa sedinta de constituire, a fost adoptata o hotarare referitoare la formarea comisiilor de specialitate ale deliberativului local, pe domenii de activitate.Astfel, in urma propunerilor inaintate de formatiunile reprezentate in consiliu si a dezbaterilor din timpul sedintei, s-a stabilit urmatoarea componenta a comisiilor: 1. Comisia pentru buget, activitati economice, turism, agricultura, fond forestier, ... citește toată știrea