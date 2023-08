Pentru ca iata, muzicii de succes i se pune talpa, iar genialele versuri ale lui Gheboasa au generat o adevarata furtuna in spatiul public, unii acuzand, altii aparand, dar pun pariu ca nici unii nici altii nu au ascultat Gheboasa. Eu da. Deci am dreptul la opinie.Pentru cei care locuiesc pe Marte, in diaspora din Zimbabwe sau Kargastan ori in alt timp si spatiu, revin aproape inutil asupra faptelor. La Untold la Cluj (interesant la ei se pot tine concerte pe stadion, la noi se arde prin ... citeste toata stirea