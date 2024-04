Sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie... (Marcu 8. 34- 38, 9.1)

Dintre provocarile pe care viata le aduce asupra noastra, in fiecare zi si pentru fiecare in felul sau, purtarea crucii personale nu pare un proiect general, usor de acceptat. Propunerea Mantuitorului nu avea semnificatie foarte mare in conceptia poporului care il asculta. Nu intamplator Evanghelia pomeneste momentul acesta, al vestirii Crucii, in linia unui capitol remarcabil ca intelegere a mentalitatii celor care il ascultau pe Mantuitorul. Mai intai satura patru mii de oameni cu paine, ... citește toată știrea