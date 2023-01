"Salba de lacuri" de sub podul Garii nu deranjeaza pe nimeni. Nici macar Primaria Sibiu!?

Subiectul e vechi de cand lumea, cum se zice, dar merita sa-l actualizam la sugestia locatarilor care si-au pierdut nadejdea, dar si rabdarea. Pe scurt: este vorba de perimetrul de sub podul care duce, peste liniile de cale ferata, spre Calea Gusteritei. Deci undeva destul de aproape de centrul Sibiului.Aici, la fiecare ploaie mai consistenta (si am avut parte de asa ceva zilele acestea), in gropile ancestrale se aduna apa de ploaie, formand o adevarata salba de lacuri sau de baltoace, daca ... citeste toata stirea