Salvamont Romania - In 2024 au avut loc peste 50 de actiuni de salvare cu ajutorul dronelor

Salvamont Romania este singura structura de salvare din tara noastra, membra a Comitetului International a Salvatorilor cu Drone (IEDO).Salvamont Romania are in acest moment echipaje de cautare/salvare cu drone in 20 de judete, cu peste 100 de drone aero si acvatice, detine singurul Centru National de Analiza cu ajutorul inteligentei artificiale a imaginilor colectate de drone din Europa si 15 centre mobile judetene de analiza date.In anul 2024 salvamontistii au avut 54 de interventii in ... citește toată știrea