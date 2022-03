Dupa minim 2 ani in care au aspirat sa devina salvatori montani, trei cursanti au fost atestati si au intrat in echipa Salvamont Sibiu.Acestia au urmat o formare profesionala de minim 360 de ore in cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Sibiu, care este centru de formare acreditat si au ... citeste toata stirea