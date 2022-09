Salvatorul Anului, la Sibiu, a fost desemnat Raul Gheorghiu. Pompierul Anului - Marius Dobrin

Ziua de 13 septembrie a fost una extrem de importanta pentru pompieri. La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru" al judetului Sibiu, Ziua pompierilor din Romania a fost marcata printr-o ceremonie militara.In cadrul ceremoniei au fost inaintati in grad, inainte de expirarea stagiului minim in grad, opt subofiteri care s-au remarcat in activitatea desfasurata. De asemenea s-au oferit titluri si multumiri pentru pompierii care s-au distins prin actiunile lor. ... citeste toata stirea