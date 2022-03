Santierul noii crese din Esiglari: cladirea este deja ridicata si va avea 90 de locuri

O noua cresa este in constructie in cartierul Esiglari, iar zidurile cladirii sunt deja ridicate. Primaria Sibiu a prezentat luni imagini din timpul vizitei de pe santier, in care sunt surprinse bucataria, sala multifunctionala, spalatoria sau vestiarele viitoarei crese.Constructia este ridicata langa gradinita 36, pe str. Constructorilor si va avea 90 de locuri noi pentru anteprescolari.Proiectul este finantat din fonduri europene si are o valoare de 4,5 milioane de lei.Cladirea cu ... citeste toata stirea