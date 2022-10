Saptamana cu ghinion pentru mai multi soferi trasi pe dreapta in Sibiu

Mai multe infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politistii sibieni in cursul zilei de luni, 17 octombrie. Astfel, in jurul orei 12.30, in municipiul Sibiu, politistii Biroului Rutier Sibiu au depistat un tanar in varsta de 25 de ani, din jud. Valcea, in timp ce conducea o autoutilitara in cartierul Magnolia, desi dreptul sau de a conduce este suspendat. Pe numele celui aflat la volan s-a deschis un dosar de cercetare penala.In jurul orei 15.00, pe raza municipiului Medias, ... citeste toata stirea