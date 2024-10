Organizata in fiecare an in octombrie, Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca reprezinta un punct de atractie al fiecarei campanii "Locuri de munca sigure si sanatoase in era digitala", transmite Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu.Evenimentul este organizat perioduc de Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca si partenerii sai si isi propune cresterea gradului de sensibilizare privind importanta managementului activ si participativ al sanatatii si ... citește toată știrea