Duminica, 23 aprilie, incepand cu ora 10, la Bradu se va desfasura o noua editie de primavara a Festivalului "Esara Oltului in Produse si Traditii", organizat de Primaria orasului Avrig si Asociatia Crescatorilor de Animale Avrig. Festivalul se va desfasura in aer liber, pe un teren situat la intrarea in localitate, partea dreapta a DN 1 (in directia de mers Avrig - Bradu).La evenimentul de la Bradu sunt asteptati producatori din toata Esara Oltului, ce vor oferi spre vanzare produse ... citeste toata stirea