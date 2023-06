In acest sfarsit de saptamana, cei care vor sa se bucure de bucataria si traditiile din satul Aciliu pot lua parte la o sarbatoare care, de la an la an, a adunat tot mai multi participanti.Sambata si duminica, (1-2 iulie) intre orele 13.00-20.00, in mica piateta din fata Bisericii, specificulgastronomic local si mostenirea culturala vor fi prezentate turistilor si localnicilor in cadrul celei de-a patra editii a festivalului "Gusturi si Traditii din Saliste". Editia din acest an este una de ... citeste toata stirea