Muzeul ASTRA organizeaza Sarbatoarea Recoltei, eveniment care va avea loc duminica, 24 septembrie 2023, intre orele 10 si 16, la Targul de Tara din Muzeul in Aer Liber din Dumbrava Sibiului. Vor fi prezenti 25 de producatori din judetul Sibiu si din judetele vecine. Produsele si conservele expuse de acestea sunt dulceturi si siropuri, fructe si legume, must de mere, must de struguri, vin, produse lactate, prajituri si placinte, dar si produse apicole, zacusca si multe alte delicatese."Toamna ... citeste toata stirea