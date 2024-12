Sarbatori pentru politisti: 311 apeluri la 112 si patru dosare penale pentru petarde

IPJ Sibiu informeaza ca in perioada 24 - 29 decembrie, cetatenii au solicitat interventia politistilor in 424 de situatii, 311 fiind solicitari la numarul de urgenta 112.Politistii au constatat 67 de infractiuni si au aplicat 800 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 250.000 de lei. Pe linia prevenirii si combaterii ilegalitatilor din domeniul detinerii, comercializarii si utilizarii articolelor pirotehnice (petarde) s-au fost intocmit patru dosare penale, in care sunt cercetate ... citește toată știrea