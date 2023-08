"Ars SACRA" este o initiativa lansata in 2017 la Budapesta, care ulterior a luat o amploare internationala. Evenimentul este dedicat valorilor sacral-culturale. Ca atare, anual (in a treia saptamana a lunii septembrie) concomitent cu zilele patrimoniului cultural UNESCO, se organizeaza festivalul "Ars Sacra". Motto-ul din acest an este: "Cautati pacea!". Sub acest motto, in perioada 15 - 17 septembrie, sibienii vor avea ocazia sa se bucure de mai multe oferte cultural confesionale. Astfel: ... citeste toata stirea