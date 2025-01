Sase pacienti din cei sapte care au ajuns la spital miercuri dimineata au plecat acasa

UPDATE:Reprezentantii Spitalului Judetean au transmis miercuri dimineata informatii legate de starea pacientilor raniti in accidentul de pe DN 1."Sapte pacienti au fost adusi in Serviciul UPU al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu in cursul noptii, in jurul orei 1, in urma unui accident rutier. Este vorba despre cinci barbati in varsta de 19, 32, 44, 65 si 70 de ani, respectiv doua femei de 53 si 56 de ani. Din fericire, ranile lor sunt usoare, astfel ca sase persoane au plecat deja ... citește toată știrea