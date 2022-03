"Satul Sperantei" se va construi la Radauti cu case modulare de la Sibiu

Containere modulare au fost incarcate in TIR-uri si au plecat din Sibiu spre Radauti, in judetul Suceava. Casele modulare vor forma Satul Sperantei, un sat special creat pentru refugiatii din Ucraina. Casele au paturi, masa, scaune si chiar si sistem de aer conditionat, care poate fi folosit si pentru incalzire.Antena 3, in parteneriat cu Fundatia Mereu Aproape si IGSU, construieste Satul Sperantei! Aceasta este o ampla actiune de implicare civica, in ajutorul copiilor si femeilor nevoiti de ... citeste toata stirea