Scade perioada de izolare pentru bolnavii de Covid-19. S-au redus si zilele de carantina

Reprezentantii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta au modificat regulile privind izolarea si carantina. In cazul persoanele infectate, perioada de izolare s-a redus la 7 zile pentru cei vaccinati ori trecuti prin boala in ultimele sase luni si la 10 zile pentru pacientii nevaccinati.In ceea ce priveste carantina, s-a redus perioada de la 14 la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala si la 10 zile pentru cele nevaccinate.Noile reguli au intrat in vigoare de ... citeste toata stirea