Scandal cu furci si topoare in Netus, oprit cu focuri de arma

A fost nevoie de interventia ferma, in sistem integrat, a politistilor din Sibiu, pentru aplanarea unui conflict in satul Netus, comuna Iacobeni. Politistii au folosit armamentul din dotare pentru a-i determina pe agresori sa inceteze, fiind efectuate focuri de somare, in plan vertical. Evenimentele s-au soldat fara victime, iar pentru amenintarile si injuriile adresate politistilor, a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Agnita, sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj prin ... citeste toata stirea