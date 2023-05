Politistii din cadrul Politiei orasului Ocna Sibiului au retinut doi barbati, in varsta de 31, respectiv 51 de ani, din Rusciori. Cei doi sunt cercetati penal pentru savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si ultraj contra bunelor moravuri.Luni, in jurul orei 09.00, in timp ce se aflau pe o strada din localitatea de domiciliu, intre cei doi localnici a izbucnit un conflict spontan pe fondul unor neintelegeri mai vechi, conflictul degenerand in agresiuni verbale si ... citeste toata stirea