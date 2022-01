Scandalul Tursib, transat la Prefectura - Bibu: "Vom vedea cine a respectat legea"

Hotararea in cauza a fost initiata de consilierii locali ai USR si PNL si a fost adoptata cu 12 voturi in sedinta din luna decembrie. La inceputul anului secretarul municipiului Sibiu a anuntat ca nu contrasemneaza hotararea pe motiv ca nu este legala. "Societatea comerciala Tursib SA-a operator pentru transportul local in municipiul Sibiu- are ca si actionar unic Municipiul Sibiu. In conformitate cu disp. art. 132 din Codul Administrativ, Municipiul Sibiu este reprezentat in adunarea Generala ... citeste toata stirea