Schimb de experienta intre Judetul Sibiu si Raioanele Criuleni si Straseni din Republica Moldova

(C.P.)O delegatie a Consiliului Judetean Sibiu condusa de administratorul public al judetului Sibiu, Adrian Bibu, a efectuat un schimb de bune practici in Raioanele Criuleni si Straseni din Republica Moldova. Din delegatie au mai facut parte reprezentanti ai Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului si ai GAL-urilor Marginimea Sibiului si Esara Oltului. A fost ultima vizita in cadrul celei de-a doua editii a Proiectului "Trei Culori si-o Singura Credinta: Romaneasca", derulat de Consiliul ... citește toată știrea