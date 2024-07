Scoala de vara "Patrimoniu. Creativitate. Sustenabilitate" la Muzeul ASTRA

In perioada 2 - 7 iulie 2024, in contextul creat de Ziua Iei, Institutul National al Patrimoniului si Muzeul ASTRA, in colaborare cu Universitatea Bucuresti, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu si IA Sibiu, organizeaza Scoala de vara "Patrimoniu. Creativitate. Sustenabilitate. Intalniri de tezaur in Muzeul ASTRA". Evenimentul este dedicat "salvgardarii si promovarii fenomenului de patrimoniu cultural imaterial UNESCO "Arta camasii cu altita - element de identitate culturala in Romania si ... citește toată știrea