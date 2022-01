"Scoala femeilor", de Moliere pe scena Teatrului Radu Stanca

"Scoala femeilor", de Moliere, in regia reputatului Alexandru Dabija, este premiera prin care Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu va celebra 2022 - Anul Moliere. In mod simbolic, proiectul debuteaza chiar in preajma datei de 15 ianuarie, cand se implinesc 400 de ani de la nasterea lui Moliere, unul dintre cei mai mari dramaturgi universali, jucat timp de secole pe scenele lumii. Premiera va fi prezentata publicului in cea de-a doua parte a anului 2022.Spectacolul ii reuneste pe Alexandru ... citeste toata stirea