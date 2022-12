Scoala Gimnaziala I.L. Caragiale, extinsa cu un nou corp de cladire cu 11 clase

Primaria Sibiu a incheiat lucrarile de 12,7 milioane de lei pentru extinderea Scolii Gimnaziale I.L. Caragiale cu o noua cladire."In paralel cu constructia de crese, extindem scolile pentru a face fata cererii mari de locuri. Am finalizat lucrarile de extindere a scolii I.L. Caragiale, prin constructia unui nou corp. Reamintesc in acest sens extinderea scolii Regele Ferdinand si constructia unei sali de sport, deja finalizate si aceleasi lucrari care se afla in curs la scoala N. Iorga. ... citeste toata stirea