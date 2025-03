Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" alearga pentru educatie

Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" din Sibiu lanseaza un proiect ambitios menit sa schimbe modul in care elevii invata. Initiativa comunitara isi propune sa schimbe fata educatiei locale. Sub titlul "Impreuna pentru un viitor mai luminos", proiectul are ca scop crearea unui mediu de invatare adaptat nevoilor actuale ale copiilor, un spatiu in care lectura, joaca si tehnologia se intalnesc intr-un mod educativ.De la vis la realitateIn prezent, unitatea de invatamant nu dispune de o biblioteca ... citește toată știrea