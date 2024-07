Scoala "Nicolae Iorga" efecientizata energetic cu bani din PNRR

Primaria Sibiu anunta ca a emis ordinul de incepere a lucrarilor de imbunatatire a eficientei energetice a corpului vechi al scolii "Nicolae Iorga" de pe str. Nicolae Iorga. Proiect este finantat din fonduri europene nerambursabile, in cadrul PNRR."In septembrie 2023 elevii de la scoala N. Iorga au inceput cursurile in corpul nou de cladire, prin care am extins spatiul unitatii de invatamant cu 22 de sali. Continuam sa investim aici, prin lucrari de imbunatatire a eficientei energetice a ... citește toată știrea